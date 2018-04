Lyžování nekončí. Skiareál ve Špindlu uzavře zimní sezónu až v polovině dubna

Přestože je jaro v plném proudu, v Krkonoších pokračuje lyžařská sezóna. Ve Špindlerově Mlýně si mohou zájemci užít lyžovačku až do neděle 15. dubna. „Sněhové podmínky jsou ve Špindlu stále vynikající, proto jsme se rozhodli prodloužit letošní sezónu ještě o týden. Lyžaři budou mít k dispozici červenou a modrou sjezdovku ve Svatém Petru a šestisedačkovou lanovku. Pokud bude počasí přát a podmínky to dovolí, otevřeme o víkend i černou sjezdovku,“ uvedl ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že s tzv. CHYTROU SEZÓNKOU pořídí lyžaři i lacinější skipasy. Speciální sezónní permanentku si zájemci mohou předplatit za 990 korun přes e-shop www.gopass.cz a lyžovat s ní až do konce letošní sezóny. Pokud si ji lyžaři předplatí do konce dubna a na podzim doplatí 4.000 korun, mohou s ní lyžovat i celou příští sezónu 2018/2019. Junioři a senioři doplatí jen 3.000 korun a děti 2.500 korun. CHYTRÁ SEZÓNKA vyjde zhruba na čtvrtinu ceny oproti permanentce pořízené v zimě. Vyplatí se i těm, kteří přijedou do Špindlu lyžovat jen na tři víkendy. Jarní lyžovačku si můžete ve Špindlerově Mlýně zpestřit obědem či kávou v samoobslužné restauraci Stadion s terasou na dojezdu sjezdových tratí nebo v luxusní horské panoramatické restauraci Na Pláni na hřebenech hor.



Více na www.skiareal.cz a www.gopass.cz.