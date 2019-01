Lyžování ve volném terénu? Expert radí, jak zůstat v bezpečí

Sněhová lavina se utrhne vždy nečekaně a pro lyžaře je to asi největší nebezpečí na horách. Existuje ale několik rad a pouček, jak se v horách chovat, abyste se takové situaci vyhnuli. A když tyto rady uděluje Robin Kaleta, přední český freerider a organizátor kempů, které se věnují lyžování ve volném terénu a lavinové prevenci, mají tyto rady svou váhu.

"Asi se vám nepodaří vždycky splnit všechny body - ani mně se to nedaří - ale negativní zkušenosti ukazují, že tahle pravidla dávají smysl a můžou vás uchránit před průšvihem,“ radí Robin Kaleta na svém webu.

Rady, jak předejít lavině:

1. Studuj lavinovou předpověď, ale nespoléhej jen na ni.

2. Dělej si neustále vlastní obrázek o stabilitě sněhu.

3. Sleduj vývoj počasí v průběhu dne.

4. Buď pořád ve střehu.

5. Přistupuj ke každé jízdě, jako by to byla tvoje první.

6. Měj vždy plán B,C,D.

7. Buď připraven kdykoli své plány změnit.

8. Buď opatrný u checklistů a jiné rutiny.

9. Měj materiálovou i silovou rezervu.

10. Hlídej si vlastní motivace a cíle.

11. Měj přehled a nadhled nad situací.

12. Hlídej si komunikaci a energii ve skupině.

13. Konzultuj své plány s ostatními členy skupiny.

14. Když máš strach, kterému nerozumíš, kašli na to.

16. Bedlivě pozoruj souhry náhod - znáš to - někdy všechno dokonale vychází, sníh je jaký má být, časové plány sedí. Jindy prostě ne a ne trefit prašan, někomu se furt něco kazí a navíc čas běží úplně jinak, než si představuješ - v takovém případě bude možná nejlepší vrátit se na sjezdovku :-)

17. Jo a nechval se za dobře vybrané lajny!!

