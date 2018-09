Svět se směje ruské verzi o otravě Skripalových. Lži a výmysly

Sergej Skripal a jeho dcera byli otráveni novičokem ve svém domě v Salisbury už v březnu, od té doby probíhá rozsáhlé vyšetřování celého incidentu. Britští vyšetřovatelé označili za strůjce útoku Alexandra Petrova a Ruslana Boširova s tím, že se jedná o ruské agenty.

Vladimir Putin tvrzení o tom, že by se jednalo o agenty, odmítl a sdělil, že jde o normální občany bez kriminální minulosti. Oba obvinění následně poskytli rozhovor ruské televizi RT, ve kterém tvrdili, že byli v Salisbury pouze jako turisté a chtěli si prohlédnout katedrálu a další památky.

Zveřejněný rozhovor vyvolal v Británii vlnu nevole. Theresa Mayová podle portálu Independent označila výpověď za lži a "okázalé výmysly" s tím, že jde o urážku veřejné inteligence a o útok na oběti útoku a jejich milované.

Britská média se ihned pustila do zevrubného rozboru celého rozhovoru a upozornila na celou řadu nesrovnalostí. Rusové například tvrdili, že dojeli do Salisbury, aby si prohlédli slavnou katedrálu a Stonehenge, první den jim v tom ale zabránilo velké množství sněhu, které mělo pokrývat ulice. Vrátili se proto do Londýna.

Zdroj: Profimedia

Podle záběrů z bezpečnostních kamer, na kterých byli zachyceni, ale prochází po mokrých ulicích, na kterých není ani náznak sněhové pokrývky. Britská média také nechápou, proč se muži ubytovali v Londýně, když bylo jejich cílem Salisbury, a zběsile cestovali tam a zpět. Podle portálu Dailymail Metropolitní policie pracuje s tím, že si dvojice šla obhlédnout Skripalův dům, u kterého se Rusové objevili dle jejich tvrzení čistě náhodou. Dům Skripalových je přitom v opačném směru než katedrála.

Tvrzení o návštěvě slavné katedrály britská média také zpochybňují, zatím nebyly zveřejněny žádné záběry z bezpečnostních kamer, které by to potvrzovaly, biskup katedrály portálu Dailymail sdělil, že na záběrech muži nejsou.

Dvojice v rozhovoru tvrdila, že se s novičokem nikdy nesetkala, podle portálu Independent ale britská policie našla stopy nebezpečné látky v pokoji londýnského hotelu, kde byli Rusové ubytováni. Navíc tvrzení, že by byla lahvička parfému na celnici podezřelá, je podle britských médií nesmysl, jelikož je lidé vozí v příručních zavazadlech jako dárky z letiště.

Velmi podezřelé je podle Dailymailu také to, že měli Rusové rezervované dva lety z Británie do Ruska a cestou zpět neměli téměř žádná zavazadla.

