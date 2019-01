Máte v kůži památku po zabodnuté propisce? Nejste v tom sami!

Mladík z americké Kalifornie položil na svém twitterovém účtu dotaz, kdo má na svém těle stopu tuhy po zabodnuté tužce, nebo propisce. "Ahoj, hledám lidi, kterým kus tuhy z tužky zůstal uvnitř jejich těla," napsal doslova.

A few people have asked to see mine so here it is. Im a right Palmer pic.twitter.com/VI6bECJcu9 — Los (@Los_Writer) 8. ledna 2019

Do té doby si zřejmě myslel, že je jediný s tímto celoživotním tetováním. "Je velmi příjemné zjistit, že někdo, kdo žije mnoho kilometrů od vás, měl podobné dětství,“ uvedl na sociální síti.

Lidé totiž začali na sociální síť nahrávat fotografie míst na těle, kde mají oni svou tečku. Když vám totiž někdo zabodne do kůže tužku, zůstanou v místě poranění zbytky tuhy. Na těle tak zůstane nenápadné tetování napořád.

Lidé se na sociální síti pochlubili svou památkou na tužku:

OH MY GOD!! in 3rd grade a girl stabbed me with a pencil and i still have the lead in my arm pic.twitter.com/h7nilx2Bhz — (@kobychill) 9. ledna 2019

(in middle school) i was sitting next to this boy i had a crush on and he stabbed me in my leg with his pencil after i laughed when he fell off his seat pic.twitter.com/4bFuKvW6hx — ADRIAN :^) (@toaste_oven) 8. ledna 2019