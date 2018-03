Má nová hymna šanci na úspěch? Poslechněte si reakce politiků!

NE - právě to byla nejčastější odpověď na otázku, jestli se poslancům líbí nová úprava hymny. Názor na novou podobu písně Kde domov můj mají téměř všichni stejný. Nikoho moc neohromila.

"Když jsem ji slyšel, tak jsem si vzpomněl na slavnou scénu s Macháčkem ze Samotářů: Co to je za hudbu? Já jsem ji takhle ještě neslyšel. A byla to hymna," nešetřil kritikou předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Já myslím, že to je typická Cimrmanovská slepá ulička," přidal se místopředseda ODS Martin Kupka.

A kritické ohlasy zněly i z dalších stran. "Chtěli byste si ji v této úpravě zazpívat? A cítili se přitom trochu dojatě? Trochu povznešeně? Já, když jsem ji slyšel, tak jsem měl úplně jiné pocity," prohlásil třeba předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Nová verze měla být podle sportovců pompéznější, živější a prodloužená o druhou sloku, aby si vítězové na nejvyšším stupni svou chvíli slávy mohli vychutnat déle. "Já si myslím, že je dobré tu současnou hymnu zachovat," odporoval šéf SPD Tomio Okamura.



A podobného názoru je i předseda STAN Petr Gazdík. "Mám ke státní hymně vztah jako ke svým příbuzným a v případě, že na ně někdo útočí, nebo sahá na moje příbuzné, tak se neznám," pronesl.

Zcela opačného názoru je ale Kateřina Valachová (ČSSD), debatu o změně státního symbolu by připustila. "Mně se líbí nová úprava, byť oproti té stávající je taková víc nakudrnacená," řekla.



Většina politiků je ale proti nové úpravě hymny, původní znění tak zřejmě zůstane nedotčené.