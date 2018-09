Má vaše dítě poruchu pozornosti? Návod, jak s ní bojovat

Dnes už je přežitek dávat do souvislosti míru inteligence s poruchami učení. Spousta vysokoškolsky vzdělaných lidí totiž některou z nich trpí. Od diagnostikování až po získání diplomu ale vede dlouhá trnitá cesta, na které je potřeba pochopení a pomoc rodiny i učitelů.

Rozdíl mezi ADHD a ADD není tak markantní. Při obou poruchách lidé mívají problémy se soustředěním a bývají impulzivní. Pro ADHD je navíc typická hyperaktivita.

Poruchy chování by měl diagnostikovat klinický psycholog, neurolog nebo psychiatr. Poradenské zařízení následně rozhodne o tom, jakou podporu dítě bude získávat ve školním zařízení.

Není možné jednotně definovat, jak se dítě s vadou bude chovat. Mohou se u nich například vyskytnout emoční poruchy nebo poruchy kognitivních funkcí, jako jsou poruchy pozornosti nebo motorický neklid či neschopnost třídit podněty.

Největší problém bývá v tom, rozeznat hyperaktivitu od nevychovanosti. Obecně ale platí, že pokud se dítě chová stejně ve všech prostředích - doma, ve školce nebo ve škole či u babiček, jedná se o hyperaktivitu. Pokud ale byť v jednom prostředí změní své chování, je dítě pouze nevychované.

S dětmi, které trpí ADHD a ADD, se ve škole jedná trochu jinak, než s těmi zdravými. "Rozdíl je především v přístupu, v pochopení některých projevů chování od kostrbatého písma po to, když se dítě po deseti minutách vyučování začne válet pod lavicí. Měl by se na to brát zřetel. Práce s nimi by tedy měla být na jednu stranu jiná, na druhou stranu by ostatní děti neměly mít pocit, že se k němu přistupuje odlišně," řekla Karvaiová.

Děti s poruchou pozornosti by měly mít možnost relaxace. "Mohou si jít s ostatními například sednout na kobereček nebo sedět na židli vkleče," upřesnila pedagožka.

Co se týče učení, dělá se pro děti s ADHD a ADD speciální vyučovací plán, který je mimo jiné zaměřený i na faktory kolem dítěte. Pokud píše kostrbatě, dostane například speciální typ sešitu nebo píše jiným perem.

Důležité také je, aby škola komunikovala s rodiči. Speciální pedagog by jim měl vysvětlit, co dělat doma. Děti totiž potřebují mít speciální režim, který zahrnuje i stravu nebo pravidelný spánek.

Pokud je dítě hodně neklidné, psychiatr mu může předepsat léky na zklidnění. "Může to být i na přechodnou dobu a rozhodně by to nemělo být pravidlem," uzavřela Karvaiová.

Magistra Jana Karvaiová je speciální pedagožka. Studovala učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči. Spoluzakládala Učitelské profesní sdružení a je členkou Asociace speciálních pedagogů a Pedagogické komory. Celý život pracuje s dětmi s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami.