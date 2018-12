Mach končí v politice Svobodní zvolí nového lídra do voleb

"Nebudu kandidovat do Evropského parlamentu. Nepodařilo se mi vyjednat koalici, která by měla v mých očích šanci na úspěch. Svobodní si musí zvolit nového lídra," citoval Macha portál idnes.cz s tím, že se bývalý europoslanec snažil o koalici s Realisty, jednání ale zkrachovala.

Rezignaci na webových stránkách potvrdil předseda strany Svobodných Tomáš Pajonk. "Nepřísluší mi Petrův krok hodnotit. Lidsky ho chápu, nedělal to s lehkým srdcem. Nemám radost. Stále mu jde o úspěch strany, kterou zakládal," uvedl Pajonk.

Přestože ztratila strana lídra kandidátky, do Europarlamentu kandidovat bude. Nový lídr by měl vzejít z hlasování členů Svobodných, které by se mělo uskutečnit co nejdřív. Pajonk chce prý také oslovit "mnoho dobrých lidí", kteří mají podobné názory na Evropskou unii.

Petr Mach byl mezi lety 1997 až 2007 členem ODS. Dva roky poté založil Stranu svobodných občanů, které šéfoval až do prosince 2016, kdy na post rezignoval. Znovu byl ale zvolen a funkci vykonával až do listopadu 2017. Loni se vzdal také funkce europoslance, nahradil ho Jiří Payne.

Mach se chtěl plně věnovat kampani před volbami do Poslanecké sněmovny. Jeho strana ale ve volbách propadla a získala jen 1,56 procenta hlasů. Nyní se chce úplně stáhnout z politiky a věnovat se práci ekonoma. Svobodní do Europarlamentu kandidují i přesto, že ho považují za zbytečný.