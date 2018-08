Maďarsko nechává hladovět migranty. Musí se o jídlo soudit

Maďarský pastor zorganizoval charitativní sbírku na pomoc migrantům. Jídlo, které mu lidé přinesli, chtěl darovat těm, kteří čekají za ploty táborů. Jídlo ale nepředal, bez povolení k vstupu se nedostal dovnitř.



Pomoc se k migrantům nedostala údajně kvůli maďarským úřadům."Migrační úřad odmítá dávat jídlo všem dospělým, pokud nejde o kojící matky," uvedl právník maďarského Helsinského výboru Zsolt Szekeres.



Někteří migranti u sebe mají peníze - to jim je ale k ničemu. Jídlo si nemají kde koupit. Podle ochránců lidských práv chtějí maďarské úřady docílit toho, aby se migranti sami rozhodli odejít ze země. Tím by ale zrušili svou žádost o azyl. V případě, že by chtěli žádat znovu, čekali by přes 18 měsíců.



Na žádost maďarského Helsinského výboru nařídil Evropský soud pro lidská práva Maďarsku, aby několik rodin najíst dostalo. Každý případ ale musí posuzovat zvlášť a desítkám lidí hrozí hladovění.



"V podstatě se musíte obrátit na soud, abyste dostali krajíc chleba. Je to naprosto absurdní a nelidské. Je to další z mnoha opatření, která vláda zavedla, aby donutila lidi odejít," informovala analytička organizace Human Rights Watch Lydia Gall.



Maďarská vláda je v Evropské unii za svůj tvrdý postoj k uprchlíkům často kritizována. Negativní reakce vyvolaly také zákony, které vláda v čele s Viktorem Orbánem představila pod názvem Zastavte Šoroše. Od jejich schválení je v Maďarsku trestné pomáhat nelegálním migrantům - tedy jim například dávat jídlo nebo jim radit při žádání o azyl. Za porušení hrozí až jeden rok vězení.