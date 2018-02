Mají být dvouleté děti ve školce? Rodiče to potřebují, říká Valachová

Na pobyt ve školkách jsou dvouleté děti příliš malé a poškodí to jejich vývoj, tvrdí jedna strana. Je to důležitý nástroj, který pomůže rodinám. Ty totiž potřebují, aby mohli oba rodiče pracovat, zastávají se změny zákona jiní.

Proti povinnosti pro školky přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, se ostře vymezil předseda školského výboru sněmovny Václav Klaus mladší. Argumentuje tím, že pokud školky tuto povinnost budou mít, způsobí to rozvrat předškolního vzdělávání. Klaus je i proti povinné docházce pětiletých dětí, která začala platit od září 2017.

K nové povinnosti jsou skeptické i školky. Argumentují tím, že už nyní jsou přeplněné. Aby mohly přijímat dvouleté děti, budou muset třeba dovybavit koupelny o přebalovací pulty, nižší umyvadla a podobně. Už dnes některé školky dvouleté děti přijímají, není to ale jejich povinnost a přednost dostávají starší děti.

Proti povinnému přijímání dvouletých dětí jsou i odborníci. Dětský psycholog Václav Mertin vloni v květnu na konferenci o předškolním vzdělávání v Poslanecké sněmovně upozornil, že rodinné prostředí nedokážou instituce nahradit. Vyzval, aby místo do institucionálního řešení stát investoval do rodin. Děti si totiž ve dvou letech stále ještě vytvářejí vazbu na své okolí. Děti budou vyžadovat úplně jiný přístup, než jaký potřebují tříleté a starší děti.

Obdobné argumenty předložili také autoři petice proti povinnosti přijímat dvouleté děti do školky, kterými jsou vysokoškolský pedagog Marek Herman a speciální pedagog Jiří Halda. "Dvouleté dítě například vnímá sebe a mámu jako „jednu bytost“ a neumí se od mámy oddělit," píší autoři petice. Žádají, aby o přijetí mladších dětí vždy rozhodovala konkrétní ředitelka mateřské školy.

Klaus našel podporu i mezi senátory. Na potřebě upravit zákon se v úterý shodl i senátní výbor pro vzdělávání. Alespoň, pokud jde o povinnost přijímat i dvouleté děti. Senátoři nepodpořili návrh zrušit povinnou docházku do školky pro pětileté děti. Senát ale bude čekat, jak se k návrhu Václava Klause postaví Sněmovna.

Bývalá ministryně: Klaus jde proti maminkám

Povinnosti pro mateřské školky přijímat dvouleté děti se zastávají bývalí ministři školství. Stanislav Štěch, ještě coby náměstek Kateřiny Valachové, v květnu bránil normu argumenty, že rodiče nemají jinou možnost, než dítě dát do školky a vrátit se do práce. Na to, aby s dítětem zůstali doma déle, podle Štěcha většina rodičů nemá prostředky. Stejně tak na to, aby si najali soukromou chůvu.

Štěch upozornil, že už vloni bylo 12 % dětí ve školkách mladších tří let. Ministerstvo jim ale nezajišťovalo žádné zvláštní podmínky. To měla změnit novela bývalé ministryně Valachové. Z evropských peněz plánovalo ministerstvo vytvořit 700 půlúvazků pro tzv. chůvy, které by učitelkám s dvouletými dětmi pomáhaly. Ministerstvo také chtělo, aby nejméně 2,5 hodiny denně byly ve školce alespoň dvě učitelky na plný úvazek.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, která změnu prosadila, se do plánů Václava Klause ostře pustila. "Je to návrh veskrze ´protilidový´," vyčetla mu exministryně v článku na oficiálních stránkách ČSSD.

Podle ní podporuje otevření školek pro mladší děti 74 % Čechů. Klaus podle Valachové není citlivý k problémům českých maminek. Ve školkách je už teď 40 000 dvouletých dětí, tvrdí bývalá ministryně. Zdůrazňuje, že v některých regionech rodiče mají možnost dát dvouleté dítě do školky, v jiných ale ne. Její novela měla v tomto směru rodiče zrovnoprávnit.

"Lidé nemají peníze na chůvy a „baby-sitting". Oni nemají peníze ani na to, aby maminky byly doma s dětmi tak dlouho, jak by samy chtěly. Oni totiž nemají čas existencionálně rozjímat nad směřováním všehomíra, řeší totiž úplně jiné problémy. Ne existencionální, ale existenční," napsala Valachová.

Obě strany se shodují na tom, že v případě dvouletých dětí nic nenutí, respektive nezakazují, rodičům. Podle Valachové novela nenutí rodiče, aby dvouleté děti dávali do školek, jen jim to umožňuje. Odpůrci změny zase argumentují tím, že rodičům nezakazují, aby dvouleté dítě dali do školky, ta ale musí posoudit, zda jsou na to školka i dítě připravené.