Majitel nevěstince, kde pracovala pašeračka Tereza, promluvil!

Tereza údajně jezdila se svou kamarádkou Simonou do Švýcarska, kde měly pracovat jako luxusní prostitutky u agentury Schweden girls. Redakce TN.cz proto oslovila majitele eskortní služby a požádala o vyjádření.

Manažer, který se podepsal jako Henrich, se vyjádřil i ke spekulacím některých médií, že agenturu vede žena-kuplířka. "Jen já osobně jsem zodpovědný za agenturu, mám na to oficiální povolení od města Thun. Kuplíři ve Švýcarsku žádné obchodní povolení nedostanou," napsal s tím, že už věc řeší jeho advokát.

Jednadvacetiletou Terezu H. zadrželi celníci na letišti v pákistánském Láhauru ve středu dopoledne. V kufru u ní objevili devět kilo heroinu, Češku předali policistům. Soud ji v pátek poslal do vazby, kde bude čekat na soud. Hrozí jí až trest smrti.

Tereza byla v Pákistánu už počtvrté. Tvrdila, že jí vyhrožoval gang pašeráků, se kterým se zapletla. Přiznala, že věděla o tom, že něco převáží, ale netušila, že jde o drogy. "Viděla jsem to poprvé a nevěděla jsem, kde v kufru to je a nevěděla jsem, že je to tolik kilo," brání se dívka.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: