Májka se kymácí nad dětským hřištěm. Máme strach, říkají místní

V Trhovém Štěpánově na Benešovsku si část obyvatel stěžuje na to, že jim tam májka ohrožuje životy a majetek. Stojí totiž podle nich na nebezpečném místě a to přímo na dětském hřišti a v blízkosti rodinných domů. Kde májka ale může stát a kde ne, u nás žádné bezpečnostní předpisy neurčují.

Stojí přímo uprostřed dětského hřiště - hned vedle kolotoče, na kterém se točí malé děti. 15 metrů vysoká májka se i při nepříliš silném větru kymácí a nebezpečně naklání. Postavili ji tu před pár dny. Někteří obyvatelé Trhového Štěpánova teď kvůli tomu mají strach.

"Zaprvé je to v blízkosti elektrického vedení, je to na dětském hřišti a je to v blízkosti mého rodinného domu," obává se Miroslav Polívka.

Strach mají i jiní. Místní se proto proti stavění této majky kvůli bezpečnosti už ohradili. Ale marně. Starosta ovšem obavy lidí nesdílí, podle něj je májka postavená dobře.

Povolení postavit májku vydává vždy místní samospráva. Žádné přesné bezpečnostní předpisy ani regule, které povolují nebo doporučují, kde může a nemůže stát, ale nejsou.

Teď třeba májku stavěli ve Zborné - místní části Jihlavy - stojí tu přímo uprostřed letní zahrádky tamní restaurace. Okolo denně prochází desítky lidí. Ani tady žádné omezení ohledně stavby májky nemají.

Přitom leckdy májka může své okolí ohrožovat. Před několika lety třeba silný vítr vyvrátil májku v Leskovci na Vsetínsku. Při pádu zpřetrhala dráty elektrického vedení a proud pak na zemi zabil dvě krávy a koně. Lidem se jen díky obrovskému štěstí nic nestalo.