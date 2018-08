Majka zemřela při porodu. Synové jí do nebe poslali dojemný vzkaz

Manžel Patrik a synkové Sebastian a Lucas se naposledy rozloučili s Majkou, která zemřela po porodu třetího dítěte. Mamince poslali do nebe dojemný vzkaz.

Pohřeb se konal ve čtvrtek na hřbitově v Ilavě, kromě rodiny se ho zúčastnily desítky lidí. "Byla mladá a plná elánu. Kvůli zpackanému porodu už nemůže být mezi námi. Kdyby to byl první porod, tak neřeknu, ale rodila už potřetí a věděla, jaké to je. Takové je naše zdravotnictví," rozčilovala se pro web Plus jeden deň Majčina známá.

Patrik se do poslední chvíle rozhodoval, jestli na pohřeb vezme i své dva starší syny, váhal, jestli to zvládnou. Nakonec ale na poslední rozloučení s maminkou dorazili. Nejmladší Matias, který se narodil teprve před několika týdny, zůstal doma.

Děti donesly mamince obrázky, které jí samy namalovaly, a vložily je do rakve. Byla na nich samá srdíčka. Když mámu uviděly, neubránily se slzám. Mladší z chlapců situaci zvládal nejhůř ze všech, táta ho musel vzít za ruku a utěšovat.

Patrik svou manželku v rakvi naposledy pohladil a na rozloučenou ji políbil. Rakev nakonec synkové zasypaly lístky květů.

Majka šla rodit do nemocnice v Banské Bystrici posledního července. Během porodu měla velmi trpět a ani po několika hodinách nebylo dítě na světě. Lékaři odmítli provést císařský řez, i když o něj prosila. Nakonec upadla do kómatu a o pár dní později zemřela v nemocnici v Martině, kam ji převezli.

Podívejte se na reportáž: