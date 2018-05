Malé slůně spadlo do vody. Stádo mu přispěchalo na pomoc

S dojemným videem se na internetu svěřila správa jihoafrického parku Kruger. Dvojice turistů natočila, jak stádo slonů pomáhá mláděti, které při pití z řeky spadlo do vody. Bez jejich pomoci by se malé slůně zpátky na břeh nedostalo.

Sloni se u řeky v parku zastavili, aby se napili. To chtělo i malé slůně, kvůli krátkému chobotu si ale stouplo příliš na kraj a břeh se pod ním probořil.

Zbytek stáda se nejprve snažil slůně vytáhnout ven za pomoci chobotů. Matce nakonec nezbylo nic jiného, než do vody skočit a nebohé slůně vytlačit zpátky na břeh.

"Sledovali jsme skupinu slonů, jak po velmi horkém dni pije. Mládě se o to také snažilo, ale bohužel když se snažilo dostat k vodě, břeh nevydržel a jeho přední nohy spadly do vody. Nejdřív to vypadalo, že to mámu příliš netrápí, pak si ale všimla, že se ven samo nedostane," prozradil Jaques Joubert, který video natočil.

"Nikdy nezpanikařila. Nejdřív se ho snažila pomocí chobotu vytáhnout, ale to nefungovalo. Pak vklidu vlezla do vody a pomocí chobotu a klů ho vytlačila ven," dodal.

Autor videa se už chystal zavolat strážce parku, pochopil ale, že matka má celou situaci pod kontrolou. "Sloni jsou úžasná zvířata a lidé by se mohli od nich hodně naučit. To, jak se podporují, je neuvěřitelné. Úžasné, jak brání svá mláďata," uvedl pro list Daily Mail Joubert.