Káju bolel kotník, měl leukémii! Po vyléčení přišla další rána

Nejčastějším typem onkologického onemocnění u dětí je leukémie. Před časem jí onemocněl i 10letý Kája. Jeho rodině se tím ze dne na den změnil život. Nemoc mu diagnostikovali poté, co ho po výletě do hor bolel kotník. Napoprvé ji porazil, ale zákeřná nemoc se vrátila.

"Já jsem Kája, je mi deset let a měl jsem leukémii burkitt," představuje se chlapec. Jeho nemoc začala jako obyčejná bolest kotníku, jenže řada vyšetření mluvila jasně, o naražený kotník nešlo. Přišla zákeřná leukémie.

"Byl to jeden z nejhorších dnů," popisuje Kájova maminka. "Ještě horší byl ten druhý, kdy jsem měla narozeniny a řekli mi Kájovu diagnozu. Řekli, že je nemoc v nejvyšší fázi. Měl to v kostní dřeni, měl nádory prakticky na všech vnitřních orgánech, obrovsky mu tlačily na játra, na ledviny, prostě všude," doplnila.

Pro malého Káju začalo zdánlivě nekonečné kolečko chemoterapií - ale všechno má svůj konec, a to i pobyt v nemocnici. Kája se mohl vrátit domů. Jako suvenýr si přinesl kelímky, v kterých dostával léky. Dodnes si s nimi rád hraje.

Rodina Staňkových si myslela, že jejich nejmladší má nejhorší za sebou. Jenže leukémie se vrátila. Aktuálně je Kája po transplantaci kostní dřeně.

"To jsem se tak trošku zhroutila podruhé," vypráví maminka, jak prožívala, když se zákeřná nemoc vrátila. "Ale teď, když ho vidím, tak si myslím, že to bude dobré. Už má akorát různé následky transplantace," svěřila se.

Malý Kája strávil více než rok v nemocnici a domácím léčení. Další rok bude trvat, než se vrátí zpátky do školy. "Chybí mi škola, protože se těším na kamarády a samotného mě to tady přestalo bavit," řekl chlapec. Když nemůže Kája do školy, škola chodí takzvaně za ním. Maminka Hanka se s ním učí téměř každý den.

Od doby, kdy Kája onemocněl, se musí doma také dodržovat přísné hygienické podmínky. S tím jim pomáhají Dobří andělé, bez nich by to prý nezvládli. "Já bych jim chtěl poděkovat za to, že mi přispívají korunkama, že si za to můžu koupit různý roušky, dezinfekci," vyjádřil vděčnost Kája.

"Chtěli bychom obrovsky poděkovat všem dobrým andělů, ať už přispívají deset, sto nebo tisíce korun. Protože práce s nemocným dítětem je neuvěřitelně náročná. Kdo si to nevyzkoušel, nepochopí. Kvůli tomu se do práce nedá chodit vůbec," děkuje maminka.

Dobrým andělem se můžete stát i vy, stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz.