Málem ubil matku, dostal 11 let natvrdo! Zatím nepravomocně

Muž podle sousedů popíjel velmi často alkohol. Soužití s matkou, o kterou měl v jejich panelákovém bytě pečovat, nebylo ani zdaleka ideální.

Třetího března ji podle obžaloby v opilosti napadl a zbil ji tak surově, že jí způsobil velmi vážná zranění po celém těle. Útoku měla předcházet hádka, při které synovi alkohol vyčítala.

"Do de**lů a do blbců. Řekl bych, že už to přesáhlo nějakou mez. Pečovatelky k ní nechtěly chodit, že jim nadávala do sv**í," řekl soused.

Podle soudu muž o matku pečoval dobrovolně. Hádky měly být na denním pořádku.Podle vyšetřovatelů syn svou matku téměř ubil k smrti holýma rukama. Útok směřoval především na hlavu. Podle soudu muž dříve závodně boxoval.

Po útoku na invalidní ženu mu naměřila policie bezmála tři promile. Za pokus o vraždu dnes dostal jedenáctiletý trest, který je zatím nepravomocný.

"Rozsudek je v podstatě odpovídající mému návrhu, lhůtu jsem si nechal pro přezkoumání písemného vyhotovení," uvedl krajský státní zástupce Vladimír Jan.