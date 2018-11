Malí chlapci ubili kameny invalidu! Vyváznou zřejmě bez trestu

Brutální případ otřásl celým Slovenskem. Dva chlapci ve věku 10 a 11 let a jejich společný 22letý kamarád ve slovenském Tisovci kameny a cihlami ubili nehybného vozíčkáře. Muž přes noc zemřel.

Po nebohém vozíčkáři tři pachatelé chtěli peníze. Ve dvě hodiny ráno vykopli dveře skromného domku, kde muž přebýval, a dožadovali se hotovosti. Na případ upozornil portál tvnoviny.sk.

Po ležícím muži házeli, co jim přišlo pod ruku. Vozíčkář se nemohl surovcům nijak bránit, nemohl z postele vstát a utéct. Zraněný muž následně odmítl převoz do nemocnice a do rána zemřel. Podle předběžných výsledků pitvy na podchlazení.

Co se stalo, nemůžou pochopit ani obyvatelé Tisovce. "Je mi z toho do pláče," říká jedna z místních. Jenom v Tisovci měli téměř dvacet podobných případů za uplynulé měsíce. Domluva rodičům nepomáhá, děti přestupky opakují.

"Děti, které nám v Tisovci páchají podobné přestupky, jsou téměř nepostihnutelné," uvedla k případu slovenská policie. Není je totiž kam umístit. Sociální pracovnice tam sice docházejí, malí pachatelé však stále zůstávají ve svých domovech a prakticky nic se neděje.

Po brutálním útoku pracuje sociálka i s ani ne 12letými pachateli. Vzít dítě rodičům a umístit jej do výchovného ústavu však vůbec není jednoduché. Dva bezcitné dětské výtržníky teď zkoumají psychiatři a psychologové. Zatím však zůstávají v péči svých rodičů.