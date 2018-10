Malou Valerii už rok nikdo neviděl! Její babička má temnou minulost

Je to zamotaný příběh s řadou nejasností a otazníků. A zatím to nevypadá, že by měl mít dobrý konec. Spíš naopak. "V současné době je nejpravděpodobnější verze ta, že malá Valerie byla obětí násilného trestného činu," řekl Jan Andrle, kriminalista z oddělení vražd.

O zmizení Valerie Kvasničkové jsme vám už před časem říkali. Teď se ale ukazují nové skutečnosti. A týkají se především babičky, která měla dívku vychovávat.

"Nejsmutnější na tomhle příběhu je to, že jmenovaná měla trestní minulost. Jak majetkového charakteru, tak násilného. Zejména na svěřených dětech," dodal Andrle.

Šedesátiletá žena sedí ve vazební věznici s obviněním z opuštění svěřené osoby a zanedbání povinné výživy. Policistům odmítá říct, co se s dívkou stalo.

O tom, že tehdy dvouletá Valerie a její sourozenci skončí v poručnické péči u babičky ze strany otce, rozhodl v sprnu 2014 Obvodní soud pro Prahu 8. "Stalo se tak poté, co otec zemřel a matka byla zbavena rodičovské odpovědnosti," řekl soudce Martin Valehrach.

Soud prý ověřil, že potenciální poručnice nemá záznam v rejstříku trestů. Otázkou ale je, jestli čerpal z výpisu, z něhož se dá leccos po čase vymazat, nebo z opisu. To je totiž něco jako rodný list a vymazat se z něj nedá nic.

"Soud má k dispozici narozdíl od běžnýho smrtelníka ten opis. Čili musel vědět, že ta osoba byla v minulosti trestána a v opisu to zaznamenáno bylo. Čili podle mně jde o pochybení," řekl advokát Jaroslav Ortman.

O možném pochybení úřadů se v souvislosti s případem hovořilo už dříve. Na zmizení Valerie totiž sociální pracovníci nepřišli několik měsíců. "Budu chtít vědět, kdo kde pochybil. Protože to jsou věci, ke kterým by v České republice nemělo docházet," řekla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Valerie má ještě babičku z matčiny strany. Ta popisuje jedno setkání s babičkou - poručnicí - a dětmi. Malá Valerie prý vypadala jako týraná. "Byla zmlácená. Monokl, natržený obočí, zaschlej ret, zapáchala močí," uvedla babička z matčiny strany.

Žena prý vše nahlásila sociálce, děti ale nakonec u poručnice zůstaly. Dokud se nepřišlo na zmizení Valerie. "Jestli je miluje, tak ať řekne, kde je Valerie. Dyť nemusí takhle týrat tu malou, nebo takhle trápit ty tři děti. Oni jí věřily, že jo," dodala babička.

Policie znovu žádá, aby se jí ozval kdokoliv, kdo by mohl vnést do případu zmizení dívky světlo.