Daneček se zdál po narození zdravý. Po 3 měsících přišla rána

Malý Daneček se narodil jako zdánlivě zdravé dítě, jenže to se během prvních měsíců jeho života změnilo. Diagnoza zněla jasně - těžká epilepsie. Po řadě vyšetření se ale nakonec ukázalo, že onemocnění je vážnější, než si všichni mysleli.

"Zhruba po třech, čtyřech měsících jsme zjišťovali, že se neposouvá jako jeho vrstevníci, takže jsme navštívili pana neurologa. Tam mu byla zjištěna sekundární epilepsie a z magnetické rezonance se zjistilo, že má vrozenou vývojovou vadu na mozku," vypráví maminka Lenka Benešová.

Pro rodinu začalo těžké životní období. Daneček nechodí, bez pomoci nedokáže sám sedět a není schopen přijímat potravu. Maminka ho krmí pomocí speciální sondy, která vede až do žaludku. Existence malého chlapce je zcela odkázána na péči rodiny.

"Péče o Danečka je velmi náročná, je vlastně 24hodinová, protože Daník si neumí říct o jídlo, neumí se projevovat, že má hlad, že má žízeň, že potřebuje přebalit, takže všechno musím hlídat já. Jak je ležící, tak se mi stále zahleňuje, takže musím kontrolovat, aby se mi nedávil, takže v noci jsem v pohotovosti, aby třeba nedostal i epileptický záchvat, takže péče je náročná, jak psychicky, tak i fyzicky," pokračuje maminka.

Maminka Lenka se o pomoci Dobrých andělů dozvěděla v dětské léčebně v Janských lázních. "Chceme hlavně poděkovat všem Dobrým andělům za to, že pomáhají, že to má smysl. Já se už nemůžu vrátit do práce, pracuje jenom manžel, musím se starat o Danečka, takže opravdu to je velkým přínosem," chválí si Lenka.

Prognózy podle lékařů nejsou moc optimistické. Nikdo neví, zda malý Daneček někdy bude chodit anebo mluvit. Rodiče se ale přesto nevzdávají. Věří, že třeba jednou uslyší jeho hlas.

Pomoci rodinám v těžké životní situaci můžete i vy. Staňte se Dobrým andělem. Stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz.