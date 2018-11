Malý muž s velkým obrazem! Kim Čong-un ukázal svůj portét

Kimův obrovský, ručně malovaný obraz se poprvé ukázal veřejnosti při návštěvě kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela. Severní Korea až do této doby zveřejňovala pouze fotografie svého vůdce. Kim Čong-un na novém portrétu shlíží na své občany s veselým úsměvem a s brýlemi, které měli v oblibě jeho otec Kim Čong-il i děd Kim Ir-sen.

North Korea "1st official portrait of Kim Jong Un"

His predecessors' portraits are all across the country, but there was no official portrait of Km before. Now with his 1st portrait, NK regime took steps to develop Kim Jong-un personality cult. https://t.co/ZcHYArW5vr pic.twitter.com/75UKheK0or