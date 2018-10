Malý upír? Oskarovi vyrostl tesák, lékaři ani rodiče nechápali!

Každé dítě zažije nepříjemné bolesti, když se mu prořezávají zoubky. Rodiče malého Oskara z irského města Drogheda ovšem na první zub svého synka asi nezapomenou nikdy. Přes noc mu totiž "vyrašil" tesák, za který by se nemusel stydět ani syn Drákuly.

Všechno začalo v pondělí v sedm hodin ráno, když Tara O’Byrneová šla zkontrolovat ani ne tříměsíčního Oskara. "Normálně ho pochovám a ještě třeba na hodinu usne. Tentokrát ale pořád plakal," popsala Tara.

Proto Irka hošíka vytáhla z postýlky, přebalila ho a chtěla ho nakrmit. A právě v tu chvíli zjistila, že Oskarovi přes noc vyrazil v ústech podivný špičák, nápadně připomínající upíří chrup, píše Irish Mirror.

Tara prcka popadla a okamžitě s ním vyrazila do nemocnice, kde lékaře pořádně zaskočila. "Pořád se dohadovali, jestli to vlastně vůbec je zub a volali další a další doktory. Nevěděli, co dělat," popsala pozdvižení ve špitále maminka malého "upírka".

Nakonec dostali rodiče kontakt na zubařku, která měla čas tesák vytrhnout. I k ní do ordinace se hrnuli kolegové, aby si podivný úkaz vyfotili. Po zákroku si O’Byrneovi vytržený zub schovali a Oskarovi ho prý ukáží, až vyroste.