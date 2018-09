Malým matrikám hrozí zánik. Vláda schválila snížení jejich financování

Malé matriky mají problémy. Vláda schválila návrh snížení jejich financování o dvě třetiny a může tak dojít k jejich zániku. Změna by měla začít od příštího roku, podle informací Hospodářských novin (HN).

O dvě třetiny méně peněz bude stát poskytovat matrikám v menších obcích. Vláda schválila návrh, díky kterému by obce měli přijít o 64 procent peněz. Matriční úřady budou financovány paušálně, a to podle druhů a počtu prvozápisů do matričních knih.

Sdružení místních samospráv České republiky se obává, že toto snížení mohlo vést k zániku malých matrik. "V konečném důsledku může vést nedostatečné financování výkonu matriční agendy k zániku matrik v některých menších obcích a k centralizaci této agendy," řekl pro HN Stanislav Polčák, předseda sdružení samospráv.

Agendy matričních úřadů podle Sdružení neobsahují pouze prvozápisy (úmrtí, narození), ale také změny příjmení, dohledání matričních údajů, určení otcovství nebo zápisy pro notáře či úřady. Ministerstvo vnitra však uvedlo, že tyto úkony budou kryty paušálními částkami. Sdružení také navrhuje model financování založený na spojení minimální paušální, která slouží na pokrytí nákladů na provoz úřadu, a příspěvků vypočítaných podle počtu úkonů.

Podle ministerstva vnitra dochází k nerovnostem mezi matrikami vzhledem k současnému způsobu financování podle počtu obyvatel a také neodpovídá skutečnému výkonu agendy. Ministerstvo vnitra v současnosti poskytuje matrikám 580 milionů korun. Nový návrh by měl snížit výdaje o 160 milionů korun.

Starosty malých obcí pak bude od příštího roku čekat rozhodnutí, zda budou hradit potřebné výdaje z vlastních rozpočtů nebo matriky zruší úplně.