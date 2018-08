“Mám tě ráda jako kamaráda.” Chlapec za to dívku 11x bodnul

K dospívání neochvějně patří i první láska a zklamání. Většině teenagerů k překonání bolesti stačí pár týdnů pláče a poslouchání písniček, 14letý mladík z Oklahomy však zvolil svéráznější způsob. Poté, co mu jeho vyvolená oznámila, že se chce jen kamarádit, pobodal ji nožem.

K tragickému incidentu došlo 16. srpna v první školní den na střední škole v americké Oklahomě. Čtrnáctiletá dívka odmítla jít se svým spolužákem na rande. Podle jejích slov neměla dřív nejmenší tušení, že o ni mladík jevil zájem, myslela, že jsou pouze kamarádi.

"Snažil se s ní navázat nějakou formu vztahu, ale ona řekla, že o to nemá zájem. Řekla, že ho má ráda jako kamaráda a chce, aby zůstali pouze přátelé," uvedl šéf policie David Randall.

Přestože byl mladík odmítnut, nechtěl se s tím tak lehce smířit. Dál na dívku naléhal, aby si s ním vyšla. Když dívka na jeho návrh ani tak nepřistoupila, přibližně jedenáctkrát ji bodnul nožem.

Dívka byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, nyní je však už propuštěna. Do školy se ale zatím nevrátila. Mladík skončil v oklahomském diagnostickém ústavu s kaucí 50 tisíc dolarů (zhruba 1 100 000 korun). Rodiče chlapce se z toho, co jejich syn provedl, stále nemohou vzpamatovat.

Podle policie oběť nikdy dřív nezaznamenala, že by měl její kamarád násilnické sklony. Proto pro ni byl útok nožem naprosto nečekaný. Po škole kolují zvěsti o tom, že útok byl motivován šikanou, a to i ze strany napadené dívky, ta však tvrdí, že o chlapci nikdy nemluvila špatně.