Mám z něj strach! Za uprchlou saúdskou dívkou přiletěl její otec

Rahaf Mohammed al-Qunun nyní přebývá v thajském vládním zařízení, dokud agentura pro uprchlíky při OSN neposoudí její případ. Do Thajska přiletěli i její otec, který je guvernérem v jedné z oblastí Saúdské Arábie, a její bratr. Rahaf se ale s nimi odmítá sejít. Mluvčí rodiny řekl pro portál BBC, že si nepřejí situaci komentovat a zajímá je pouze bezpečí mladé ženy.



"Naše země se o ni postará, jak nejlépe umí. Nyní je pod ochranou Thajska, nikdo a ani žádná ambasáda ji nemůže nutit k odchodu," řekl v pondělí velitel thajské imigrační policie Surachate Hakparn. Doplnil, že případné setkání Rahaf s jejím otcem by musela schválit OSN.

"Doslechla jsem se, že právě přiletěl můj otec, což mě děsí," píše dívka na sociálních sítích:

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back pic.twitter.com/pQER7HDVi7