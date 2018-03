Máma 2 dětí zemřela při nehodě. Rodina má nyní pro řidiče vzkaz

Jedna nehoda ji upoutala na invalidní vozík, při druhé dokonce zemřela. Život Hedvice zasadil těžké rány, podle rodiny ale byla úžasným člověkem plným energie a neztrácela optimismus. Ani vozík jí nezabránil dělat věci, na které by si ostatní těžko troufli. Ráda se potápěla, dokonce na vozíku podnikla výstup na nejvyšší horu Evropy - Mont Blanc.

Nyní se chystá poslední rozloučení s Hedvikou, rodina se přitom stále vrací myšlenkami ke dni, který všechno změnil. Ve středu Hedvika bourala nedaleko obce Oleška.

Co přesně středeční nehodě předcházelo, prošetřuje policie. Podle prvotních zpráv ale řidička z neznámých důvodů vjela do protisměru, kde se srazila s nákladním vozem. Maminka dvou dětí měla po incidentu vážná zranění, kterým na místě podlehla.

Vzkaz pro řidiče

Ačkoli zpráva o její smrti příbuzné zasáhla, přemýšlejí i o osudu řidiče. "Ten kamion řídí spoustu let a najednou se mu přihodí tohle," uvědomuje si maminka Hedviky. "Myslíme na něj, ať to nese statečně, musí to šíleně prožívat," přidává se sestra.

Protože jde bezpochyby o šokující a nepříjemný zážitek, který člověku dokáže změnit život, rozhodla se mu rodina poslat alespoň prostřednictvím TN.cz vzkaz. Nakontaktovat muže se jí totiž nepodařilo. "Myslíme na vás a přejeme, abyste to trauma překonal," sdělila maminka. "Hlavně, aby si nic nevyčítal! Aby se od toho osvobodil, nebyl v depresích a tak," přidala se sestra Hedviky.

Příčiny nehody policie šetří, podle informací TN.cz ale po ženě zbyly dvě malé děti, které nade vše milovala. Na maminku se chlapci hodně ptali, podle babičky už ale moc dobře ví, že "je v nebi a tam se bude mít dobře".