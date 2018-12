Máma koupila synovi kostým na jesličky. S ovcí je ale něco špatně!

Kostým Helen objednala přes Amazon, vyšel jí na 16,99 liber (necelých 500 korun). Prodejce inzeroval, že jde o "chlapecký kostým pastýře s nafukovací ovcí do jesliček určený pro děti ve věku od 5 do 7 let".

Helen vyzkoušela, jestli pětiletému Alfiemu oblečení padne, dala mu ho i s plastovým zvířátkem do baťůžku a poslala jej do školy. Ve čtvrtek, týden před tím, než děti budou dělat živý betlém, ale našla ovci v Alfieho tašce.

"Zeptala jsem se ho 'Alfie, proč jsi přinesl tu ovečku domů?' Byla to část kostýmu, tak jsem myslela, že zlobil a propašoval ji ze školy. Ale řekl mi, že mu to nařídila učitelka," svěřila se Helen listu Daily Mirror.

Když doma hračku poprvé nafoukla, nestačila se divit. Na zadku měla velkou díru, měla červené rty a modré řasy. Když jí došlo, k čemu ovce slouží, vyděšeně vyjekla. Alfie se divil, co se stalo.

"Řekla jsem mu, že ji nemůže mít, ale pořád se ptal proč. Odpověděla jsem, že nevypadá jako správná ovce, protože má knírek a červenou rtěnku, ale pořád si s ní chtěl hrát a já jsem nemohla přijít na další důvod, proč by nemohl," řekla Helen.

Na internetu našla i samotnou ovci prodávanou jako zábavný dárek na rozlučky se svobodou. Ovce je na celém kostýmu zjevně to nejdražší, protože samotná se prodává za 14,85 liber. Alfie si k velké nelibosti maminky svou novou hračku rychle oblíbil.

"Teď je zřejmě ve svém pokoji a zrovna do té díry cpe své lego," řekla Helen reportérům Daily Mirroru. Na účel otvoru se pětiletý chlapec samozřejmě také ptal. Maminka mu řekla, že je to "na toaletní papír". Teď se žena snaží vymyslet, jak chlapci nafukovací pannu sebrat. Plánuje ji odnést v noci a Alfiemu říct, že si ovečku vzal skřítek.

Kostým pastýře s nafukovací pannou v podobě ovce už Amazon z nabídky odstranil. "Všichni prodejci se musí řídit našimi pravidly. Těm, kteří je poruší, hrozí postih včetně možného smazání jejich účtu," řekla Daily Mirroru mluvčí Amazonu.