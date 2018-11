Máma postiženého syna neměla na vozík, teď oba našli mrtvé

Těla třicetileté Jeleny a jejího třináctiletého syna našli pod okny domu v ulici Kosmonautů v ruském Toljatti v sobotu v půl desáté večer. Matka s dítětem žili v devátém patře. Záchranáři jim už nemohli pomoci.

Případ vyšetřují kriminalisté. Lidé, kteří ženu znali, tvrdí, že ji trápily finanční problémy. Na sociálních sítích se kvůli tomu rozhořela bouřlivá diskuze. Známí tvrdí, že matka neměla ani na invalidní vozík a chlapce musela všude nosit.

"Byla velmi tichá, ne jako ostatní, kteří vyrazí dveře, bouchnou do stolu a něčeho se domáhají. Byla uzavřený člověk, který si nestěžoval a nenadával," řekl člověk blízký rodině samarské redakci deníku Komsomolskaja pravda.

Jelena nemohla chodit do práce, protože její syn, který trpěl mozkovou obrnou, vyžadoval celodenní péči. "Nepracovala, otec chlapce s nimi nežil, ten bydlí v Samaře. Myslím, že už byla vyčerpaná. Ať je jim země lehká," řekl další z blízkých rodině.

Další ale namítají, že Jelena na tom tak špatně nebyla. "Je vtipné číst, že se rozhodla skoncovat s životem kvůli materiální nouzi. To dítě bylo 13 let staré. Třináct let takhle žila. Není jasné, jestli měli nedostatek peněz, ale vždycky se o chlapce dobře starala. Často chodila nakupovat," dodal muž, který Jelenu často vídal.

Svědci se shodli, že žena trpěla často depresemi. Poslední den ale byla podle jednoho ze svědků přímo zoufalá. "Viděl jsem ji, tentokrát šla sama. Požádala mě o cigaretu. Bylo vidět, že je hodně rozrušená. Večer jsem viděl, jak kolem jeli sanitky a dozvěděl se tu zprávu," dodal jeden z posledních lidí, kteří Jelenu viděli naživu.