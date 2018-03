Máma připravovala Alexovi oslavu narozenin, stala se šílená nehoda

"Byl to milující malý chlapec, veselé povahy s rošťáckým úsměvem. Miloval svojí rodinu, přátelé a to, když mohl být venku. Slovy se nedá vyjádřit, jak je teď naše srdce zlomené. Žádáme o soukromí, abychom mohli v klidu za Alexe truchlit," uvedla rodina v prohlášení, které její zástupce předal médiím.

reklama

K tragické nehodě došlo v pátek v 18. hodin. Devítiletý Alex Mackle byl s otcem Simonem na obhlídce farmy. Zastavili, aby Simon zahnal dobytek za bránu. Vozidlo, zřejmě šlo o džíp nebo traktor, se ale samo rozjelo a začalo couvat.

Alex z něj chtěl vystoupit, spadl na zem a vozidlo ho přejelo, popsal nehodu novozélandský deník Stuff. Otec pak syna vzal do náručí a utíkal s ním k nejbližší silnici. Na místě, kde k nehodě došlo, totiž nebyl mobilní signál. Alexe se už ale nepodařilo zachránit.

"Rodina utrpěla zničující ztrátu. Nedá se to vyjádřit slovy, je to šok. Je to devastující ztráta pro všechny, pro celou komunitu, nejen pro rodinu," uvedl zástupce rodiny.

Případ vyšetřuje úřad, který má na starosti bezpečnost práce.