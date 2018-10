Mamba je rychlý zabiják. Odborník radí, jak chovat tohoto hada

Mamba je pro chovatele hadů ztělesněním dokonalého organizmu. Patří jí mnoho nej. Tím jedním je způsob útoku, který přichází z výšky. "Ony se narovnají a jako šíp vyletí, sjedou z těch větví a uštknout kořist, která je bleskurychle mrtvá. To ani nezaznamenáte okem," uvedl herpetolog - odborník na plazy - Jan Suchánek. A při plazení jí byla změřena rychlost 20 km v hodině. To žádný jiný had prý nedokáže.

V přírodě je na vrcholu potravního řetězce - nemá nepřátele. Pan Suchánek mamby zelené choval deset let. "Jsou hodně inteligentní, schopný rozpoznat i svého chovatele. Dokonce si pamatují, jak je chovatel chytil. Ten je tak nucený volit vždy jinou taktiku," řekl Suchánek. Dnes se ale věnuje jiným jedovatým hadům z Afriky.

Při chovu jedovatých hadů je nutná naprostá obezřetnost. Používají se neprokousnutelné rukavice, háčky nebo kleště. Mamby se dokonce chovají zcela bezkontaktně. "My jsme s těmi mambami v 99 % případů vždycky manipulovali bezkontaktně. Používají se oddělovatelný terária. S tím hadem roky nemusíte manipulovat," informoval Suchánek.

A co se mamby na útěku týče - to, že by venku přežila, je podle Suchánka nepravděpodobné. "Ta šance je nulová. To jsou zvířata ze subsaharské Afriky," uvedl. Den by venku přežít mohla, ale byla by paralyzovaná a nedokázala by se pohybovat.