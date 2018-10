Selhání odborníků? Had je mrtvý, tvrdili. Smrtící plaz přitom přežil!

Mambu našli v pátek v zahrádkářské kolonii obmotanou kolem vetví na stromě. Had tím vyvrátil všechny předešlé předpovědi, a to i přestože ho našli vysušeného, hladového a podchlazeného.



"Já si myslím, že jestli tam ta mamba je, tak je na devadesát procent mrtvá," řekl ve čtvrtek televizi Nova herpetolog Tomáš Bublík. Mamba zelená totiž jinak vyžaduje tropické teploty k tomu, aby přežila. Proto se vyšetřovatelé zaměřovali především na vlhká a teplá místa - jenže jak se později ukázalo, bylo to zbytečné.



Někteří dokonce tvrdili, že je dost možné, že celá kauza ztracené mamby zelené je smyšlená. "Myslím si, že tam to zvíře není a nikomu nic nehrozí," prohlásil mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož.



Nalezením skončila panika okolo jedovatého hada v pražských Hlubočepích. "Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří trpí ofidiofobií. Mamba byla právě odchycena," informovala policie na Twitteru .K odchytu se pak vyjádřila policie i v tiskovém prohlášení.

"Operátor linky 158 přijal v pátek chvilku po 17 hodině oznámení o tom, že Mamba byla spatřena v koruně stromu v zahrádkářské kolonii nedaleko domu, odkud zmizela. Na místo proto vyrazili policisté z místního oddělení Barrandov, z pohotovostní motorizované jednotky a kriminalisté, kteří zajistili prostor a přivolali odborníky na odchyt. Těm se povedlo krátce po 18 hodině hada chytit a umístit do faunaboxu. Následně had skončil u jednoho z nich v bezpečí v teráriu. Obyvatelé domu, ze kterého had zmizel, se mohli ještě ten večer vrátit zpátky do svých bytů," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Smrtelně jedovatá mamba zelená zmizela začátkem týdne z domu v pražských Hlubočepích. Před útěkem měla pokousat ženu. Ta je v současné době stále v nemocnici v umělém spánku.

Podívejte se na záběry z místa nálezu: