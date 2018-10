Mamba v ohrožení! Má zákeřné parazity, smrt jí hrozí i s léčbou

Mamba je už tři týdny v péči herpetologa Tomáše Bublíka, který ji v zahrádkářské kolonii nedaleko domu, odkud utekla, odchytil. Přestože to nejdříve vypadalo, že se její zdravotní stav zlepší, teď je všechno jinak. Testy ukázaly, že má v sobě parazity.

"Je na tom hůř. Bohužel parazitologické testy vyšly velmi špatně. Na pohled je na tom dobře, ale testy potvrdily, že to tak není," uvedl Bublík pro TN.cz. Mamba má v sobě tzv. háďátka, což jsou hlístice, které žijí v plicích nebo ve střevech.

Tito paraziti jsou nebezpeční především proto, že smrt zvířeti hrozí, ať už se léčí, nebo ne. "Když to budeme léčit, riskujeme, že uhyne na sekundární sepsi. Léčivem úspěšně zabijete ty červy, ale jak se rozkládají v jejím těle, mohou jí ublížit. Pokud to léčit nebudeme, tak ji červi postupně zničí zevnitř," dodal Bublík.

Herpetolog už je rozhodnutý, že léčbu mambě nasadí, přesný postup bude konzultovat s veterináři. To, že má v sobě mamba háďátka, ale svědčí ještě o další věci. "Potvrdilo se tak, že je to zvíře z přírody, protože tyto parazity u nás v chovech nezíská," vysvětlil expert.

Pokud mamba přežije, měli by policisté a veterináři rozhodnout o tom, co s ní bude dál. Zájem o ni má Bublík, ale také třeba pražská zoo. "Rozhodnutí myslím padne v řádu měsíců. Zatím nemám informaci, že by neměla být u mě," doplnil.

Mamba unikla z domu v pražských Hlubočepích na začátku října. O tři dny později ji našla na stromě v zahrádkářské kolonii majitelka zahrady. K odchytu nejdříve vyrazil dlouholetý pracovník pražské zoo Jan Masopust, odchytil ji ale herpetolog Tomáš Bublík.

Před útěkem měla mamba uštknout svoji majitelku, která si ji pořídila nelegálně a neměla doma podmínky uzpůsobené chovu. Spekulovalo se o tom, že žena chtěla spáchat sebevraždu otravou hadím jedem. Podle lékařů měla i další zdravotní potíže, kterým po několika dnech v nemocnici podlehla.





