Mambu hledají už tři dny! Expertka řekla, co dělat, když ji potkáte

Po nebezpečné mambě zelené pátrají odborníci a kriminalisté už třetí den. Mnoho Pražanů se setkání s jedovatým hadem bojí, odborníci ale ujišťují, že by k němu nemělo dojít. Přesto chovatelka doporučila, co dělat, kdybyste na mambu narazili.

Případ uprchlé mamby se stále více zamotává. Veřejnost (a možná ani policie) zatím nezná odpovědi na základní otázky, jako kde majitelka nebezpečného hada pořídila nebo kdo jí volal záchranku. Podle odbornice na teraristiku Anny Vedralové to ale zas takový problém není.

"Kdyby šlo o bytovky, případně bylo léto, tak ano, ale v současnosti jsou teploty pro tohoto hada opravdu nízké a snižuje se také vzdálenost, kam se dokáže odplazit. Chápu, že je to nepříjemné, ale opravdu není pravděpodobné, že byste toho hada venku potkali," uvedla chovatelka ve Snídani s Novou.

Pokud by lidé přece jen na mambu narazili, neměli by se ji rozhodně snažit sami odchytit. "Snažte se ustoupit co nejdál, utéci do bezpečí, protože mamby patří mezi opravdu rychlé hady, ale nejsou agresivní. Obecně platí, že hadi raději utečou, než by šli do nějakého konfliktu," doplnila Vedralová.

Mamba zelená podle odbornice patří také mezi nejjedovatější a nejdelší hady. Pokud si uštknutý člověk nestihne rychle zavolat pomoc, úmrtnost je stoprocentní. "Samotný kousanec bolí, ale jsou vidět jen ranky. Několik minut je člověk malátný, tělo začne postupně odumírat," popsala Vedralová.

Člověku, zasaženého jedem mamby, je špatně, motá se mu hlava, zvrací, postupně se rozvine bolest po celém těle. Nakonec úplně ztratí vládu nad svými končetinami. "Čím déle jed působí, tím je to horší a tím hůře se pak bude navracet do běžného života," dodala chovatelka.

Podle odborníků si musela žena, kterou měla uštknout, pořídit mambu v zahraničí. Není to ale tak, že by se chovat nesměly. "Musíte mít ale samozřejmě potvrzení, kde se had narodil a že není odchycený z volné přírody, musí se evidovat na úřadech, musí mít vhodné podmínky," vypočítala Vedralová.

Smrtelně jedovatá mamba zelená měla 30letou ženu uštknout v pondělí, policisté se ale do domu vydali až v úterý večer. Co se dělo mezitím, zůstává záhadou. Se specialisty pak po době rozmístili tepelné pasti, které by měly hada přilákat. Zatím se tak ale nestalo. Žena zůstává v kritickém stavu v nemocnici.