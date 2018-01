Ženě se narodila krásná dvojčata, každé ale v jiném roce! VIDEO

Dvojčata z Kalifornie narozená na přelomu roku rychle nabírají na popularitě. Na svět přišla s odstupem ani ne dvaceti minut, přesto má každé z miminek jiný rok narození, informuje britský The Independent.

Jako první se narodil chlapeček Joaquin a to pouhé dvě minuty před příchodem Nového roku. S holčičkou ale byly větší problémy. Zasekla se a lékaři tak museli mamince provést císařský řez. Aitana se na svět dostala až 16 minut po půlnoci.

Look at these beautiful babies! This set of twins was born in Delano last night. Big brother was born in 2017. Little sister was born in 2018! Congrats to the parents!



Aitana de Jesus Ontiveros - 12:16 am. Joaquin - 11:58 pm. pic.twitter.com/de1otp0iqv