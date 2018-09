Maminka porodila v autě cestou do špitálu! Dítě má krásné jméno

Rodička na západě Čech nestihla včas dojet do nemocnice. Tatínek musel zastavit v půli cesty a než stačil přivolat záchranáře, dítě bylo na světě! Maminka i novorozený chlapeček jsou naštěstí v pořádku.

Rodička, pro kterou to nebyl první porod, si přála rodit doma za pomoci asistentky. Nakonec si to na poslední chvíli rozmyslela, a když přišly poslíčky, tatínek nastartoval auto a z Plané, ve které žijí, se vydali do nejbližší porodnice v Chebu.

Jenže porod byl už v pokročilejším stádiu, než oba rodiče očekávali. Maminka začala rodit v autě. Budoucí tatínek zastavil u Jesenické přehrady, která je od chebské porodnice vzdálena jen pár kilometrů.

Otec vystoupil z auta a urychleně volal Záchrannou službu. Než stačili zdravotníci přijet, dítě bylo na světě. Chlapeček dostal vskutku nádherné jméno - Maxmilián.

Naštěstí celý porod proběhl hladce a obešel se bez komplikací, maminka i dítě jsou v naprostém pořádku, po příjezdu záchranářů byli převezeni na porodnické oddělení nemocnice v Chebu.

Rozhovor s maminkou i záchranáři uvidíte dnes večer v reportáži Františka Nyklase v Televizních novinách v 19:30 na TV Nova.