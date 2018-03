Maminka porodila v sanitce. Za osm minut bylo po všem

Zdravotníci záchranné služby to nemají jednoduché, většinou totiž vyjíždějí k nešťastným případům, které si obyčejní lidé nedovedou představit. Občas se ale situace obrátí a záchranáři jsou svědky i šťastné události. Přesně to se v pondělí povedlo záchranářům ze Středočeského kraje.

"Včera odpoledne na operační středisko tísňové linky 155 volal muž z Mělnicka, jehož žena začala rodit. Plánovaný transport do porodnice po vlastní ose již nebyl možný, a tak byla na místo vyslána posádka rychlé zdravotnické pomoci," popsala mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Těhotné ženě už odtekla plodová voda a záchranáři ji odvedli do sanitky, kde měli připraveno potřebné vybavení. O osm minut později bylo miminko na světě.

"Maminka byla statečná a jistě velmi šťastná, ale i já byla zaplavena krásným pocitem z příchodu nového človíčka, že to musel být kolega, kdo rodičům oznámil pohlaví miminka,“ svěřila se zasahující záchranářka Blanka Křováčková.

Ta také uvedla, že za její dvacetiletou praxi se jednalo o sedmé miminko, které odrodila v sanitce. Pokaždé ji to prý dojme k slzám. Děvčátko záchranáři ošetřili a zabalili do termofolie. Poté holčičku i s maminkou převezli do nemocnice.