Maminka ukrývala novorozence. Aby nekřičel, dala mu alkohol

Tehdy osmnáctiletá dívka odešla od své matky bydlet k příteli. Záhy zjistila, že je ve druhém měsíci těhotenství. Dítě se rozhodla donosit, s přítelem se ale domluvili, že jej po narození dají k adopci. O jejím těhotenství věděli jen lékaři a vedení školy, její rodina ne.

Když se dítě v polovině ledna roku 2016 narodilo, matka už byla rozhodnutá si dítě nechat. "Kolem šestého měsíce jsem se rozhodla, že si dítě nechám. Příteli jsem to neřekla," uvedla podle webu denik.cz, který byl u soudního stání, obžalovaná dívka. Když by to přítel přijal špatně, chtěla hledat útočiště u své babičky, byť ta o těhotenství také nevěděla.

Aniž by to její partner věděl, dívku a svou dceru si odvezl v autě z porodnice. Dívka novorozence schovala pod bundu! Mladíkovi tvrdila, že si pro dívenku přijedou do porodnice adoptivní rodiče. Dítě schovávala v domě, kde žili i s chlapcovými rodiči. Ale jen dva dny, pak se stala hrozná tragédie.

Obžaloba dívku viní z toho, že své dcerce dala alkohol. "Patrně motivována snahou utlumit hlasové projevy kvůli utajení," citoval Deník žalobkyni. Dítě mělo zemřít na otok mozku. Pitva odhalila, že v krvi mělo 0,63 promile!

Soudní stání trvalo ale jen chvíli. Obžalovaná, kterou stíhají na svobodě, stihla svůj příběh dopovědět jen do chvíle, kdy popisovala cestu z nemocnice. Pak se zhroutila a sesunula na podlahu. Soudce Robert Pacovský, který proslul hlavně z korupční kauzy Davida Ratha, případ odročil.

Dívka je souzená pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Hrozí jí až tři roky. Podle Deníku ale soudce avizoval, že čin může být překvalifikován na těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, či na vraždu.