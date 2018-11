Manžel Janě zemřel po požáru, rodina ji vyhnala! Má rakovinu

Jana přebývá za obchodním domem v Trnavě, spí na špinavcých matracích a ukrývá se pod kartony. Všechno si přinesla od popelnic, na zahřátí to ale nestačí, nohy i ruce má pořád zkřehlé. Přitom ještě před měsícem měla střechu nad hlavou a šťastný vztah, píše portál tvnoviny.sk.

Rodinný dům ale manželům, kteří spolu byli 52 let, částečně shořel. Janin partner se nadýchal zplodin a po převozu do nemocnice zemřel. Její švagrová poté údajně dům prodala a 70letou Janu vyhnala na ulici, aniž by si mohla vzít nějaké věci.

Jana měla čtyři děti, nejstarší zemřel a další tři o ni nejeví zájem. "Ani vnoučata, nikdo z nich mě nezná. Já jsem jim přitom peníze dávala všem. To za mnou chodili, teď mě ale neznají," uvedla nešťastná žena pro TV Markíza.

Věc je o to smutnější, že Janě před dvěma lety lékaři diagnostikovali rakovinu. Má metastáze na plicích a mluvit dokáže jen s obtížemi. Peníze na potřebné léky nemá a důchod jí chodí na manželův účet, který je do dědického řízení zablokovaný.

Jana je tak závislá na lidech, kteří jí před supermarketem dají pár drobných, aby si koupila alespoň základní potraviny a přežila. Město už začalo konat - nejdříve Janě sehnalo pokoj na ubytovně, poté i v zařízení s lékařskou péčí. Pokud bude souhlasit, mohla by bydlet už v následujících několika hodinách.