Manžel utratil všechny peníze a zmizel. Šárka s dětmi žije v ruině!

"Určitě to jsou krásné a silné lidské příběhy, ostatně jako to bylo vždy. Řekla bych, že to jsou daleko extrémnější rekonstrukce. Dali jsme si hodně záležet na tom, abychom diváky překvapili, pohladili a potěšili," říká moderátorka pořadu Tereza Pergnerová.

Ve středu večer uvidíme první příběh Šárky a jejích tří dětí, kteří bydlí na miniaturním prostoru. Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na dluh kupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi, ale na slušný život to zdaleka nestačí.

Šárka dříve pracovala v sociálních službách pro osoby s postižením. Teď se živí jako švadlena, šije zejména sortiment pro nejmenší – zavinovačky nebo peřinky do kočárků. Její manželství bylo problémové od samého začátku. Už rok po svatbě zjistila, že její manžel je chronický lhář, velmi hodný, ale extrémně nezodpovědný, který trpěl tím, že rodinu nedokáže zabezpečit.

A tak lhal a dluh lepil dluhem. V osvícené chvíli Šárka přepsala dům na sebe. Vzápětí přišel exekutor, ale na dům už naštěstí nemohl. Podaří se Tereze Pergnerové a jejímu týmu vykouzlit pro tuto statečnou rodinu nový domov?

