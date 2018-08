Manželé vyhráli 1,6 miliardy v loterii! Prodavač jim roztrhal tiket

V přepočtu více než miliardu a půl vyhráli Fred (67) a Lesley (57) Higginsovi z Aberdeenshire ve Skotsku. O peníze ale mohli přijít, prodavač totiž jejich tiket roztrhal a hodin do koše. Díky penězům si splní celoživotní sen.

Vsadili si v loterii Euromiliony, trefili všechna čísla a vyhráli 57,9 milionů liber. Cesta k pohádkovému bohatství ale nebyla bez mráčku a stačila chvíle, aby nedostali ani halíř. Informuje o tom britský Mirror.

"Podal jsem tiket mladému prodavači a ten ho strčil do přístroje. Pak mi řekl, že není výherní, roztrhl ho na půl a vyhodil do koše – stejně jako to dělal se všemi nevýherními lístky," popsal Fred. Jenže pak se na displeji přístroje objevila zpráva, že si má tiket schovat a kontaktovat provozovatele loterie společnost Camelot.

"Prodejce okamžitě obě poloviny vytáhl z koše a podal mi je. Předtím, než ho roztrhnul, netušil, že je výherní," vzpomínal muž. Lístek byl sice roztržený, vsazená čísla ale byla stále dobře čitelná. Doma s manželkou čísla dvakrát zkontrolovali. Protože se ale přehlédli, nejdřív si mysleli, že vyhráli 5,7 milionu. A to větší jejich radost byla, když zjistili, že dostanou desetkrát tolik.

Manželé, kteří jsou spolu 35 let, si teď budou moci splnit celoživotní sen. "Žili jsme si skutečně pohodlně, teď se ale konečně můžeme přestěhovat do zahraničí. Milujeme maltský ostrov Gozo, kde žije naše neteř," svěřili se.