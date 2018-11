Manželka našla muže s bodnou ranou v krku. Mohla to být vražda!

"Před šestnáctou hodinou jsme přijali oznámení, že v jednom bytě na Slovanech byl nalezen mrtvý muž. Na místo vyjeli nejprve kriminalisté z městského ředitelství, posléze i krajská kriminálka. Na místě stále pracují," řekla TN.cz ve čtvrtek večer policejní mluvčí Pavla Burešová.

Doplnila, že na místě byl i soudní lékař a přesnou příčinu smrti muže určí nařízená soudní pitva. Jak muž zemřel, nechtěla Burešová komentovat s tím, že více informací bude k dispozici v pátek.

Podle informací TV NOVA měl mrtvý muž bodnou ránu v krku. To by mohlo znamenat i sebevraždu, jenže kriminalistům se nedaří najít nůž nebo jinou zbraň, která by mohla ránu způsobit.

Je tedy možné, že jde o vraždu. Tomu by nasvědčovalo i to, že do bytu přijeli i krajští kriminalisté, kteří mají na starosti právě nejzávažnější trestnou činnost.