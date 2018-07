Manželka zjistila, že ji muž (26) podvádí. Milence bylo 72 let

Lyndsey byla vdaná teprve rok, když pojala podezření, že jí její šestadvacetiletý manžel podvádí. "Najednou byl takový odcizený. Málo jsme spolu mluvili a často mizel. Zůstával v noci dlouho vzhůru nebo musel na služební cesty," vysvětlila podle listu Daily Mirror žena, proč pojala podezření na nevěru.

Lyndsey si proto najala soukromé detektivy. Ti odhalili, že se její manžel zaregistroval na několika internetových seznamkách. Detektivové jej sledovali do hotelu Premier Inn vzdáleného asi 100 kilometrů od domova.

Ráno zjistili, s kým muž strávil noc. Nemohli tomu věřit ani oni, ani podvedená žena. Záletníkova milenka by klidně mohla být jeho babičkou, ženě je 72 let! Má dvě děti a čtyři vnoučata.

"Dávala jsem si to za vinu. Nemohla jsem věřit tomu, co vidím a slyším. Byl to naprostý šok. Ta starší žena by měla mít rozum," smutní Lyndsey.

Přesto zatím nepožádala o rozvod. "Je to pro mě teď hrozně těžké, ale asi bude skvělé se někoho tak toxického zbavit," dodala.