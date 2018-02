Marek Hilšer v politice nekončí. Prozradil, jaké má další plány

Lékař a aktivista Marek Hilšer, který v prvním kole prezidentské volby získal necelých 9 % hlasů voličů, potvrdil, že má ambici na podzim kandidovat do Senátu. O místo v horní komoře se Hilšer chce poprat v jednom z pražských obvodů.

Svůj záměr kandidovat potvrdil Hilšer webu iDNES.cz. "Ano, budu kandidovat, určitě to bude Praha," potvrdil Hilšer webu. Neupřesnil, ve kterém ze čtyř pražských senátních obvodů, v nichž budou voliči na podzim vybírat senátory, bude kandidovat.

To, jestli by kandidoval s podporou nějaké politické strany, zatím nechává Hilšer otevřené. Pro jeho kandidaturu by se logicky nabízel senátní obvod 26 v Praze 2, kde Hilšer pracuje. Tam je ale senátorem Libor Michálek zvolený za koalici Pirátů, Strany zelených a KDU-ČSL.

Mezi jejich voliči měl Hilšer v 1. kole velkou podporu, takže pokud bude Michálek obhajovat mandát, bude si zřejmě Hilšer muset zvolit jiný obvod, pokud chce získat podporu pirátů, zelených a lidovců.

V hlavním městě budou vybírat senátory ještě v Praze 12, tedy v senátním obvodu 17, v Praze 4 (senátní obvod 20) a Praze 8 (Senátní obvod 23). Obvod 17 zastupuje občanský demokrat Tomáš Grulich, obvod 20 Eva Syková, nezávislá senátorka zvolená s podporou ČSSD, obvod 23 pak Daniela Filipiová z ODS.

Hilšer získal od voličů 454 949 hlasů, tedy víc než dvojnásobek, co bývalý premiér Mirek Topolánek a podobný počet, jako textař Michal Horáček a diplomat Pavel Fischer, kteří měli ale mnohem výraznější předvolební kampaň.

Před uzávěrkou nominací se snažil nasbírat podpisy 50 tisíc občanů, získal jich ale jen 43 tisíc. Do voleb jej nakonec poslali senátoři. Kandidaturu nejmladšího uchazeče o Hrad podpořilo 11 senátorů z řad ČSSD, KDU-ČSL a Pirátů.

O nominaci do senátních voleb se zřejmě budou ucházet i další neúspěšní kandidáti. Záměr zůstat ve veřejném životě projevil hned po volbách Jiří Drahoš. Zvažuje založení nového politického hnutí i kandidaturu do Senátu. Nabídky kandidovat dostává i bývalý diplomat Pavel Fischer, který v prvním kole volby skončil třetí.