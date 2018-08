Marek popíjel pivo, pokousala ho liška! Druhý útok během roku

Podle mluvčího Slezské nemocnice v Opavě Jiřího Krušiny vyrazil osmnáctiletý Marek do sousední vesnice, aby si s kamarády dal pivo. Když pod rozhlednou popíjeli, připlížila se k němu liška.

"Vůbec jsem ji neviděl a najednou jsem ucítil bolest. Kousla mne do nohy a s mojí žabkou, kterou jsem měl na noze, utekla. Byl to skutečný šok," popsal útok šelmy Marek. Původně se Marek útokem lišky moc nerozrušoval a s kamarády zůstal na louce a jen hlídal, aby se liška nevrátila.

"Ráno jsem vše pověděl mamince a ta mě hnala tady do nemocnice. Až ona mi řekla, že mohlo mít zvíře vzteklinu," doplnil Marek. "Pan primář říkal, že na nohách je spousta různých oděrek a vzteklina se přenáší hlavně slinami. Vakcínu, která začne působit za pár týdnů, jsem dostal a sérum mi podají ještě dnes. Sice se tu o mě hezky starají, ale už se těším domů, abych si mohl užít zbytek prázdnin," dodal pokousaný student.

Překvapivé je, že jiné pokousání liškou do nohy, tentokrát ženy z Vítkovska, řešili lékaři Infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě v květnu. "Když jsme tady měli pacientku, kterou kousla liška v květnu, říkal jsem, že jde o naprosto raritní záležitost, kterou za svou kariéru nepamatuji. Uplynulo jen pár měsíců a máme tu dalšího pokousaného, což jsem opravdu nečekal,“ říká překvapeně primář oddělení Petr Kümpel.

Chování lišky napovídá tomu, že by zvíře mohlo mít vzteklinu. Nevyprovokoval ho totiž žádný domácí mazlíček, ale k člověku se přiblížilo a zaútočilo samo. Podle primáře Kümpela je inkubační doba od několika dní až po několik let, ale nejčastěji se projeví do tří měsíců od kousnutí. V Česku byla vzteklina vymýcena, na Opavsku se ale mohou objevit lišky z Polska, kde se tato nemoc nadále vyskytuje.

Z Prahy proto do Slezské nemocnice museli přepravit sérum. Marek také dostal očkování proti vzteklině, které by jej mělo chránit, až protilátky ze séra vyprchají. Pryč je také doba, kdy pacienti museli po pokousání dostávat bolestivé injekce do břicha, dnes se látka aplikuje do ramene.

Koňské sérum, kterým v Opavě léčili pokousanou ženu v květnu, došlo a už se nevyrábí. "Na popud odborné společnosti bylo urychleně během léta na specifický léčebný program přivezeno do České republiky zatím jen několik dávek specifického lidského imunoglobulinu proti vzteklině, laicky séra. Cena séra pro jednoho pacienta vyjde na 26 tisíc korun. Zatím nevíme, zda nám tuto léčbu proplatí pojišťovny," upozorňuje primář.

Mladík skončil v nemocnici i po pokousání psem

V nemocnici se Marek setkal s o pět let starším Vojtěchem Mošou z Opavska. Ten vyrazil do rumunských hor, kde ho napadl toulavý pes. Kousl jej do stehna, ale protože poblíž nebyl lékař, pokračoval Vojtěch v pochodu přes hory. Do nemocnice přišel až patnáct dní po kousnutí.

"Je to opravdu pozdě, jelikož v Rumunsku je výskyt vztekliny velmi významný. Mladíkovi podáme sérum i vakcínu a budeme jeho zdravotní stav sledovat. Snad podání séra zabrání rozvoji jinak smrtelné nemoci," dodal primář Petr Kümpel.

Ten se stará také o dva muže z Vítkovska, které pokousal nenaočkovaný pes. Jeho majitel slíbil, že psa nechá otestovat, pak se ale po něm slehla zem a muže se psem hledá policie. Proto skončili pokousaní v péči opavských lékařů.

Kromě Rumunska, kde pes pokousal Vojtěcha, se podle mluvčího opavské nemocnice Krušiny vyskytuje vzteklina i v Chorvatsku a v dalších destinacích, kam v létě vyrážejí čeští turisté. U nás ji mohou přenášet netopýři, proto lékaři nabádají, aby se po jejich kousnutí lidé dostavili na infekční oddělení.