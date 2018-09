Za chvíli dorazím, napsala Markétka (11). Slehla se po ní zem

Plzeňští policisté pátrají po malé dívce. Markétka (11) odešla včera ráno do školy, od té doby se po ní ale slehla zem. Dívenku naposledy viděla její babička, holčička na sobě měla džíny a tričko. V případě, že byste o ní měli jakékoliv informace, kontaktujte prosím policii.

Policisté už od pondělí intenzivně pátrají po jedenáctileté Markétě Koželuhové z Plzně, kterou naposledy viděla její babička, když dívka odcházela do školy.

Nikdo o ní do současné chvíle nemá žádnou zprávu. Podle policie byla Markéta při odchodu do školy oblečená do džínsů a trička, babička si bohužel barvu nepamatovala.

Markéta je štíhlá, měří kolem 160 centimetrů, zdánlivě může vypadat starší. Má rovné blond vlasy a hnědé oči. Podle informací se velmi často zdržovala u nákupního centra Plaza nebo na Husově náměstí.

Ještě v pondělí večer (20:15) napsala dívka SMS babičce, že za chvíli dorazí, to se ale nestalo.

V případě, že byste o pohřešované dívce měli jakékoliv informace, kontaktujte policii na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.