Marley je v péči veterinářů dočasně. Tohle s ním bude dál

Marley se zotavuje z týrání a cesta k úplnému uzdravení bude ještě dlouhá. Co s pejskem ale bude dál? V tuto chvíli je sice v péči veterinářů, jeho majitelem však nadále zůstává Jakub L., který pejska málem utýral. Tomu bude pravděpodobně odebrán. Než se tak ale stane a Marley poputuje do nového domova, bude to ještě nějakou chvíli trvat.

Marley je v péči veterinární ordinace ve Vimperku, která však jeho budoucnost nemá ve svých rukách. "Situaci řeší Státní veterinární správa a příslušná obec s rozšířenou působností. Na nich závisí posouzení situace a rozhodnutí o odebrání majiteli. Zatím je majitelem psa stále útočník. Naše ordinace o jeho umístění nerozhoduje," upřesnili zaměstnanci ordinace. O Marleyho stavu si můžete přečíst ZDE.

Na odebrání psa z péče jeho majitele momentálně pracuje několik orgánu. Těmi jsou Státní veterinární správa, která podala obci návrh na odebrání, dále věc řeší obec a především Odbor životního prostředí.

"Je to odsouzeníhodný čin, je mi líto, že k něčemu takovému u nás vůbec došlo. V tuto chvíli mohu potvrdit, že běží správní řízení o odebrání psa, nicméně příslušné úřady musí dodržovat zákonem dané lhůty k vyřízení všech náležitostí. Lidé se často zlobí, že tyto věci trvají dlouho, ale taková je legislativa. Samotného mě to mrzí," uvedl starosta Prachatic Martin Malý.

"Zákonem jsou stanoveny postupy, kterými je třeba se řídit v takových situacích," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Marie Peřinková a následně vysvětlila, jak se v takovém případě přesně postupuje.

"Při řešení podobných případů je zvíře odebráno chovateli a umístěno do psího útulku případně je mu zajištěno ošetření. Následně se vedou další řízení a zvířata se stávají majetkem státu. Poté většinou zůstávají v zařízení, kam byla umístěna a hledá se pro ně majitel," popsala Peřinková.

Než k tomu však dojde, může to trvat i několik měsíců. "Samozřejmě se snažíme proces maximálně urychlit, ale záleží také na účastnících řízení, kteří musí přebírat písemnosti a samozřejmě se proti návrhu mohou odvolat. Nelze to tedy zobecnit, ale pokud jde vše dobře, máme zkušenost, že se vše podaří do měsíce vyřídit," doplnila.

Upozornila však, že proces může trvat mnohem déle, pokud se jeho účastníci odvolávají nebo vznášejí námitky. Na to má právo i Jakub L.

Než se tedy Marley stane tzv. majetkem státu a bude se moci rozhodovat o jeho budoucnosti, na to si ještě nějakou chvíli počkáme. O pejska je však obrovský zájem. Lidí, kteří by si Marleyho rádi vzali do péče, je nespočet.

"Přijímáme denně opravdu velký počet mailů a telefonátů od lidí, kteří se o pejska chtějí starat, proto se domnívám, že v tomto případě pejsek najde nového majitele velice rychle. Nicméně je tam nějaký zákonný proces, který se musí dodržet," uzavřela Peřinková.