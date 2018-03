Marley se rychle zotavuje! Hravé štěně míří do náhradní péče

Týrané štěně labradora se ke svému prachatickému majiteli už nevrátí. Prošlo řadou lékařských zákroků na veterinární klinice v Praze a dnes bude převezeno zpět do Prachatic. Zamíří do náhradní péče.

Marley se podle veterinářů po operaci rychle zotavuje. Trvalé následky mu snad nezůstanou.

Na pražskou veterinární kliniku ho přivezli s mnohočetnými pohmožděninami a zlomenou nohou. To by ale dnes poznal málokdo. Kvůli stehům ho teď musí ošetřovatelé naopak krotit. S tříměsíčním štěnětem to mají ale těžké.

Marleyho čeká ještě krátká rehabilitace, kontrolní rentgeny a vyndavání stehů. Výlohy na léčbu se rozhodla zaplatit rodina tyrana. Částka se může pohybovat v desítkách tisíc korun.

K prachatickému tyranovi se už nevrátí. Definitivně o tom rozhodl městský úřad v Prachaticích na podnět veterinární správy. Kriminalisté teď čekají na posudek, a pak se rozhodnou jestli čtyřiadvacetiletého muže obviní z týrání zvířat.