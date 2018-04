Martin a Mirek v šoku: Kvůli tomuto podrazu musel Jarda odejít

Kmeny Kalinga a Manobo už jsou minulostí, teď hráči na Robinsonově ostrově hrají za jediný kmen Tawi-Tawi. Jenže staré vazby a aliance nejdou jen tak vymazat a kdo je dobrý taktik, ten dokáže současné situace královsky využít.

reklama

A přesně to se podařilo Radimovi. I když Kalinga měla po sloučení méně členů, nakonec na kmenové radě slavila úspěch. Hru musel opustit Jarda. Nejen o tom si v pořadu Jak to vidí Robinsoni povídali s moderátorem Ondřejem Novotným Martin a Mirek.

Ti si své početní převahy před první kmenovou radou byli vědomi, netušili ale, že jim někdo těch, kterým plně důvěřovali, vrazí kudlu do zad. Kdo to byl, se dozvěděli až dlouhé měsíce po skončení natáčení.

"Kdo to byl? Kdo zradil?" ptal se Ondřej. "Zina, se Zinou jsme počítali," řekl Mirek. "Zina asi napsala tebe," reagoval na Mirka Martin. Z toho, jak snadno si Radim některé bývalé členy Manoba ochočil, byli pořádně v šoku.

Co ostrého řekli o vzniku nových aliancí? A co si ve skutečnosti mysleli o Radimovi? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí Robinsoni. Středeční díl Robinsonova ostrova si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.