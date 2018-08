Velký návrat Výměny manželek: Gay se setká s homofobem

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu ze Stružice u České Lípy, kterou tvoří Tereza (30), Martin (39), Nela (11) a Emma (20 měsíců). Na druhé straně se seznámíme s Patrikem (22), Kamilem (35) a jeho maminkou Danou, kteří žijí ve Velké Británii, konkrétně ve městě Birkenhead.

První premiérový díl této sezóny bude trochu netradiční. Nepůjde totiž o dvě standardní rodiny a navíc se pojede i do zahraničí. Homosexuální pár Patrik s Kamilem jsou spolu celkem sedm let, z toho šest let žijí na britských ostrovech. Společně s nimi bydlí Kamilova maminka Dana, která jim pomáhá s chodem domácnosti. Vztah obou mužů prochází velkou krizí, protože podle jejich slov spolu tráví až moc času.

Manželé Tereza s Martinem zase spolu nejsou skoro vůbec. Martin totiž jezdí s kamionem, a proto není často doma. Jediné co by ve Výměně manželek nechtěl zažít, že by místo náhradní manželky přijel manžel. Tvrdí o sobě, že je homofob. Bohužel ho ale čeká přesně to, čeho se obával.

Zvládne Martin udržet své emoce pod pokličkou nebo oba muže čeká pekelných deset dnů? Na to se podívejte v premiérovém díle Výměny manželek už ve středu od 20:20 na Nově.