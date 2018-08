Martin přežil pád mostu v Itálii, teď ho převezli do ČR. Řekl, jak mu je

Kučera se po týdnu v janovské nemocnici v úterý večer vrátil do České republiky. Sanitka jej převezla do Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. "Momentálně skvěle. Na to, co jsem prožil, musím říct, že jsem na tom úplně, nebo... nad očekávání dobře," popsal svůj aktuální stav Kučera televizi Nova.

Psychicky je na tom podle svých slov dobře a vzpomínky na traumatický zížiteik ho netrápí ani ve spánku. Na otázku reportéra TV Nova, zda se mu o nehodě nezdá odpověděl: " Ne, ne. Naštěstí ne. Nemám divoký sny naštěstí ".

Jím řízený náklaďák jel minulé úterý po Morandiho mostě v italském Janově. Jeden z pilířů dálničního mostu náhle zkolaboval a Kučerův kamion se společně s dalšími asi 30 vozy zřítil z výšky 45 metrů. Při tragédii zemřelo 43 lidí.

Kučera, který pro spediční firmu pracuje osm let, vyvázl s pěti zlomenými žebry a s pohmožděnou plící. Jeho zdravotní stav se rychle zlepšuje, a tak mohl být v úterý propuštěn z nemocnice v Janově a převezen do České republiky.

Svůj pobyt v tamní nemocnici hodnotil směrem k ošetřujícímu personálu uznale. " Musím říct, že perfektně, že jsem byl velice spokojenej jako. Na to, co to město prožilo, tak tak na sestřičkách, na doktorech bylo vidět, že jsou profíci a vtipkovali prostě. Nemůžu si stěžovat," sdělil Kučera.

Příčiny nehody stále italské úřady vyšetřují.