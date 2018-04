Martin věděl, že ho vyloučí! Terka mu to řekla zvláštním způsobem

Už jen 11 dní zbývá do konce Robinsonova ostrova. Ve sloučeném kmenu Tawi Tawi přituhuje a aliance se mění každou chvílí. V pondělním díle na to doplatil Martin, který musel odejít na Ostrov vykoupení.

O dramatické momenty na Robinsonově ostrově znovu nebylo nouze. Taktika se přelévá z jedné aliance na druhou a stejně tak plány, kdo bude vyloučen. Z kola ven šel tentokrát Martin, který se svůj osud na poslední chvíli ještě snažil zvrátit.

"Rozhodli jsme se, že napíšeme Blanku. Říkali jsme si s Mirkem, že oběhneme a začneme přemlouvat ostatní tak, aby se to k Blance nedostalo. Proto jsme to vypustili těsně před kmenovkou. Jenže tam byl takový bordel, že se to k ní dostalo," uvedl Martin v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

Že půjde na Ostrov vykoupení zrovna on, Martin věděl ještě předtím, než moderátor Ondřej Novotný přečetl hlasy. "Řekli jsme si to s Terkou z očí do očí, aniž bychom museli otevřít pusu," popsal Martin, o co šlo v intenzivním pohledu mezi ním a Terry.

A zatímco Zina Martinův odchod oplakala, Martině nevadilo ho využít. "Martin nám ještě ten den shodil tři kokosy. My jsme ho poprosili, on to uměl nejvíc. Byli jsme vyčůraný," prohlásila Robinsonka. K Martinovi si prý ale nenašla cestu. "Cítila jsem, že mě nemá rád. Nenašli jsme společnou řeč," doplnila.

Kdo je další na řadě? A jak dopadne první duel na Ostrově vykoupení? Další díl Robinsonova ostrova sledujte ve středu od 21:30 na Nově! Pokud jste poslední epizodu nestihli, můžete si ji pustit na NovaPlus. Všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.