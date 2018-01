Maruška trpí mozkovou obrnou. Nadace Nova jí splnila velké přání

Nadace Nova už druhým rokem pomáhá dětem. Jedním z nich je i šestnáctiletá Maruška, která prodělala dětskou mozkovou obrnu a navíc trpí částečnou vadou zraku. Přestože život s jejím hendikepem je náročný, Maruška a její rodina to nevzdávají. A aby se dívka mohla lépe vzdělávat, mimochodem je to velmi pilná a šikovná studentka, nadace Nova jí pomohla.

Maruška se společně se svým dvojčetem Vojtou narodili o tři měsíce dříve. Vážili sotva kilo a už bojovali o život. Boj vyhráli, bohužel ale dnes už šestnáctileté Marušce zůstaly následky.

"Maruška má dětskou mozkovou obrnu smíšenou formu. Musí se jí pomáhat se oblékat, s hygienou, při toaletě. Vlastně i některé jídlo se jí pořád ještě krájí, protože ta motorika tam není," řekla TV Nova paní Jana, Maruščina maminka.

Maruška je nejen na vozíku, ale má také zhoršený zrak. Přesto chodí do školy a snaží se i se svými sourozenci a maminkou-samoživitelkou žít běžný život. Jenže výuka bez speciálních pomůcek je pro ni nemožná. A právě v ní jí bude pomáhat nový notebook od Nadace Nova, který jí předala patronka nadace, moderátorka Kristina Kloubková.

Ten Marušce pomůže třeba při dělání zápisků během vyučování, protože normálně to nestíhá. "Tak doufám, že mi to pomůže i v tom, že na to teď lépe uvidím," přeje si Maruška. Počítač je pro ni splněným přáním.

"Co jsem potřebovala, už mám. A i to mi hodně usnadní můj život, to bylo moje velké přání, takže já ani nevím, co si přát jiného," dodává skromně Maruška.

Pokud i vy potřebujete pomoci nebo chcete nabídnou pomoc, více informací najdete na stránkách www.nadacenova.cz